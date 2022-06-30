Ata tohumları atalarımızın ellerinden toprakla buluştu Huzurevinin bahçesinde fidan dikim etkinliği yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata tohumları atalarımızın ellerinden toprakla buluştu Huzurevinin bahçesinde fidan dikim etkinliği yapıldı

İHA

Ata tohumları atalarımızın ellerinden toprakla buluştu Huzurevinin bahçesinde fidan dikim etkinliği yapıldı

Uşak Belediyesi Ata Tohumlarını korumak ve yaşatmak için yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Başkan Çakın’ın katılımıyla Huzurevi’nde kalan yaşlılarla birlikte ata tohumu dikim işlemi gerçekleştirildi.

Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Karaağaç Mahallesi’nde kurulan seralar içerisinde Nisan ayında fide haline getirilen ata tohumları, Huzurevi’nde gerçekleşen etkinlikle toprakla buluşturuldu. Huzurevi’nin bahçesinde keyifli bir alan oluşturmak ve ata tohumlarının devamlılığını sağlamak adına yapılan dikim çalışmalarına Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve çok sayıda Huzurevi sakini katıldı.

“Sağlıklı bir gelecek için ata tohumları çoğalacak”
Ata tohumlarının dikimi ile domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin de yetiştirilmesini hedeflediklerini söyleyen Başkan Çakın; çalışmalar çerçevesinde huzurevinde yaşayan büyüklerimizle ve vatandaşlarımızla bir araya geldiklerini, hep birlikte bu değerli tohumların can suyunu verdiklerini ifade etti. Sağlıklı bir yaşamın mümkün olmasına olanak tanıyan ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını belirten Çakın; “Ata tohumlarının çoğaltılmasını ve tüm Uşak halkına yayılmasını amaçlıyoruz. Kendi imkânlarımızla oluşturduğumuz seramızda ve burası gibi çeşitli alanlarda İnşallah bu tohumlarımızı çoğaltacak ve kentimize, ülkemize yayılmasını sağlayacağız. Bugün de burada Huzurevi’nde kalan büyüklerimizle birlikte çok güzel bir etkinliğe imza attık. Ben emeği geçen tüm değerli büyüklerimize, atalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bebeğe cinsel istismar sanığına 41 yıl, suçu gizleyen anneye 7 ay hapis
YEREL HABERLER Bebeğe cinsel istismar sanığına 41 yıl, suçu gizleyen ...
Kayaağıl Termal Tesisinde yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kayaağıl Termal Tesisinde yenileme çalışmaları ...
Uşak Üniversitesi mezunlarını meslek yaşamlarına coşkuyla uğurladı
YEREL HABERLER Uşak Üniversitesi mezunlarını meslek yaşamlarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.