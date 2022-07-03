Uşakspor'da Fatih takımdan ayrıldı

Asgari ücret ne kadar artacak?

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UŞAK, (DHA)GELECEK sezon TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Uşakspor'da sağ bek Fatih Kunat ile yollar ayrıldı. Hücumda da görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncunun 3'üncü Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor'la anlaşma sağladığı kaydedildi. Geçen sezon Uşakspor'da 12 lig maçına çıkan Fatih 936 dakika süre aldı. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-07-03 12:29:59



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