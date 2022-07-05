Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın (1)

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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)-UŞAK'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı, alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor. Bu arada fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği belirtildi. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2022-07-05 08:36:12



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