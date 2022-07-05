Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

YANGININ DİĞER FABRİKALARA SIÇRAMASI ÖNLENDİ
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri de kullanıldı. Fabrikanın duvarları iş makineleri ile yıkılıp, ifaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevrede alınan önlemlerle yangının diğer fabrikalara sıçramasının önüne geçildiği bildirildi. Öte yandan, yangın alanına gelerek incelemelerde bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.Feyzi DAVULCU/UŞAK,(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2022-07-05 12:48:02
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