Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın (3)

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6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Uşak'ta, tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri, 18 araç ve 4 su tankeri ile müdahale ederken, özel firmaya ait beton mikserleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Alevler, 6 saat süren müdahalenin ardından çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrika, kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2022-07-05 14:24:21



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