Uşak protokolü bayramlaştı

Uşak’ta, protokol üyeleri bayramlaşma töreninde buluştu.



Törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, bayramların barış ve kardeşliğin sağlandığı, küslerin barıştığı özel günler olduğunu belirtti.

Has Bahçe Polis Evinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Özkan Yalım, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, bayramların ne kadar özel günler olduğuna değindi. Vali Ergün, “Bugünleri hep birlikte değerlendireceğiz. Yani şu dünyanın sevgiye muhtaç olduğu bu günlerde, bayramın bütün dünyada vesile olmasını diliyorum. Ben bu bayramın bütün dünyada barışa vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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