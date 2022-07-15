15 Temmuz şehidi Cumhurbaşkanı koruması Mehmet Çetin mezarı başında anıldı

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15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünde şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma polisi Mehmet Çetin, Uşak'ta kabri başında anıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 6. yıl dönümünde çeşitli programlar düzenlendi. Uşak'ta düzenlenen programa da Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen programda ilk olarak şehitlik ziyaret edilerek, şehitlere mezarları başında dualar edildi. Şehitlikte edilen duaların ardından Vali Ergün ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otelde terör örgütü üyelerince şehit edilen koruma polisi Mehmet Çetin'in Yoncalı köyündeki kabrini ziyaret ederek, dualar etti.

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