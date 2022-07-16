Uşak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Uşak’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü, Uşak Valiliği’nce çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Uşak’ta düzenlenen program “Milli Birlik Yürüyüşü” ile başladı. Yürüyüşe Vali Turan Ergün, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve vatandaşlar katıldı. Eski Uşak Belediyesi önünde başlayan yürüyüş Uşak Valiliği önünde son buldu. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden etkinlik ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Bildiğiniz gibi bundan 6 yıl önce bugün, FETÖ tarafından yüce milletimizin iradesi yok sayılarak kutsal bayrağımız başta olmak üzere tüm değerlerimize yönelik çirkin bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Hem Türk hem de dünya siyasi tarihine geçen 15 Temmuz’da şanlı bayrağımızı indirmeye, birlik ve beraberliğimizi bozmaya, ezanlarımızı susturmaya yönelik gerçekleşen hain saldırılar; çok şükür ki bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan vatanseverlerimizin mücadelesiyle bastırılmıştır” şeklinde konuştu. Vali Turan Ergün ise, “Çanakkale’de Destan yazan, İstiklal Savaşı’nda yedi düvele karşı yokluk ve yoksulluk içinde dimdik durarak, vatanı işgal kuvvetlerinin postallarından kurtaran Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz 2016’da bu kez kendi içinden çıkmış hainlere karşı, dünyada eşi benzeri görülmemiş yeni bir destan yazmıştır” dedi. Konuşmaların ardından Kur’anı Kerim okunmasının ardından çeşitli yerel şarkıcılar şarkılar söyledi. Vatandaşlar ellerindeki bayraklar ile şarkılara eşlik ederken bu anlar ise renkli görüntülere sebep oldu. Program saat 00.15’de okunan selanın ardından son buldu.

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