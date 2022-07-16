Uşakspor sahaya indi

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Sezon bittikten sonra teknik direktör Ümit Karan'la yollarını ayıran, henüz yeni bir teknik adam belirlemeyip transfer hamlesi yapmayan Uşakspor'da kulübün devriyle ilgili görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-07-16 11:48:42
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