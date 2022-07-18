Uşakspor'da Aküzüm iddiası

UŞAK, (DHA) Şirket hisselerinin devri konusunda bir süredir arayışta olan TFF 2'nci Lig ekibi Uşakspor'da mevcut yönetimin, Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm'le prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Devir konusunda daha önce Turgutluspor'un eski başkanlarından Taner Kestaneci'yle anılan Uşakspor'da Aküzüm'le anlaşma sağlandığı, resmi imzaların perşembe günü atılacağı belirtildi. Uşakspor, yeni sezon hazırlıklarına geçen hafta mevcut kadrosuyla teknik direktör belirlemeden başlamıştı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-07-18 12:16:30
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