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Uşak Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

İHA

Uşak Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Demokrasi Zaferinin altıncı yıldönümü dolayısıyla Uşak Üniversitesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimi karşısında demokrasi zaferinin altıncı yıldönümünde, Uşak Üniversitesinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programı gerçekleştirildi. Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Şehit Mehmet Çetin’in babası Hüseyin Çetin, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, darbe girişimi gecesi tankın önüne yatan Metin Doğan ve vatandaşlar katıldı. Program, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin hazırladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı resim sergisinin açılışı ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden etkinlikte, Kur’anı Kerim Tilaveti gerçekleştirilerek, şehitlerimiz için dua okundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı sinevizyon gösterimi sunuldu.

“Bu millet şehitlerimize ve gazilerimize minnettardır”
Açılış konuşması gerçekleştiren Prof. Dr. Savaş, “Her biri bu topraklar için toprağa düşmüş askerler hükmünde olan 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim. 1000 yıldır toprağını vatan yaptığımız bu coğrafya için nice bedeller ödemiş bir milletin fertleri olarak tarihimizin dönüm noktalarından biri de 15 Temmuz gecesidir. Bizdenmiş gibi gözüküp bizden olmayan, egemen güçlerin maşalığını yapan, devleti kendi amaç ve hizmetleri için kullanmaya çalışan bu tarz terör örgütlerine karşı bizler daima hazırlıklı ve uyanık olmalıyız. Kendimizi ve çocuklarımızı yetiştirerek, gerçek bilimle tanıştırarak, okuyan, sorgulayan, araştıran nesiller yetiştirerek bu tarz oluşumların önüne geçmeliyiz’’ şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasının ardından Moderatörlüğünü Kurumsal İletişim Koordinatörü ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Vadi Balcı’nın yaptığı konferansta Metin Doğan, 15 Temmuz gecesi verilen milli mücadeleyi aktararak yaşadıklarını anlattılar.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine tepki göstererek, Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatan Metin Doğan ise "15 Temmuz benim için çok sevdiğiniz bir şey uğruna gözünüzü kırpmadan canınızı vermeyi ifade ediyor” dedi. O gece yaşadıklarını aktaran Metin Doğan, “O an, televizyonda izlediğim tankın paletlerinin altında birinin ezildiğini insanlar görürse, hiçbir şey düşünmeden hızlı bir şekilde dışarı çıkarlar diye düşündüm” dedi. Program sonunda Metin Doğan’a Uşak Üniversitesi plaketi ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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