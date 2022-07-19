Uşak'ta mahalle şenlikleri başladı

Uşak'ta "Mahallede Şenlik Var" etkinlikleri Dikilitaş Mahallesi'nde kurulan sahne ile başladı.



Uşak Belediyesi’nin yaza renk katmak adına gerçekleştirdiği ve 31 Temmuz’a kadar sürecek olan “Mahallede şenlik var” etkinlikleri dün akşam Dikilitaş Mahallesi’nde gerçekleştirilen programla başladı. Yüzlerce kişinin katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler ve çocuklar doyasıya eğlendi. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sergilediği “Çikolata Dükkanı” adlı oyunun gösteriminin ardından müzik ve eğlencenin doruğa ulaştığı etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve yardımcıları katıldı. Vatandaşların büyük ilgisiyle başlayan etkinliklerde Altan Show ile eğlenen çocuklar, alanda bulunan şişme oyun parklarında ve yüz boyama etkinliğinde eğlencenin tadına vardı. Öte yandan alana gelen çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.



“Yaza Anlam Katan Etkinliklerimiz Başladı”

Etkinlikte konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yaza anlam katan ve özellikle çocukların çok mutlu olduğu bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl düzenledikleri çocuk şenliğinin adeta devamı niteliğinde bir etkinlikle bu yaza merhaba dediklerini anlatan Çakın, böyle eğlenceli ve dolu dolu bir etkinlikte vatandaşlarla ve ailelerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Vatandaşların özellikle uzun süren pandemi kısıtlamaları dolayısıyla bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklere hasret kaldıklarının altını çizen Çakın, “Vatandaşlarımızın yaz akşamlarının tadını çıkartmasını ve bu sıcak mevsimi dolu dolu geçirmesini istiyoruz. Uşak’ta yaşamayı daha keyifli hale getirecek birçok etkinliği de halkımızın ve özellikle çocuklarımızın mutluluğu için planlamaya devam ediyoruz. Bu çerçevede ‘Mahallede şenlik var’ adlı etkinliğimizi mahallelerimize vatandaşlarımızın ayağına götürerek, bir nebze olsun yaz akşamlarını eğlenceli hale getirmek istedik. Ay sonuna kadar bu etkinliğimiz farklı mahallelerimizde halkımızla buluşmaya devam edecek. Ben tüm vatandaşlarımızı bu güzel ve eğlenceli etkinliklere davet ediyorum, umarım hep birlikte yaz mevsimini değerlendirme ve çocuklarımızla birlikte eğlenme şansını yakalarız” diye konuştu.

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