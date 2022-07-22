Yüklü miktar uyuşturucu hapla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

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Uşak'ta araçlarından 6 bin 348 adet uyuşturucu hap çıkan 1'i kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 52 ABT 852 plakalı araçla şehir dışından uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kent merkezinde yaşanılan kovalamacanın ardından Karaağaç Mahallesi 1.Çömlekçi Sokak üzerinde şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada bin 490 adet ecstacy ve 4 bin 858 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Araç içerisinde 1'i kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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