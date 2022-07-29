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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak'ta KPSS Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Uşak'ta KPSS Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi

Uşak Üniversitesi’nde KPSS sınav güvenliği toplantısı gerçekleşti. Toplantıda konuşan Rektör Ekrem Savaş, KPSS Genel Kültür oturumuna 8 bin 084 vatandaşın gireceğini açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans ile 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ve ÖABT İmamHatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı sınavları öncesi, Uşak Üniversitesi ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü tarafından 26 Temmuz tarihinde sınav güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Senato odasında gerçekleşen toplantı, Sınav Koordinasyon Kurul Başkanı Prof. Dr. Ekrem Savaş başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Vali Yardımcısı Eyüp Fırat, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Huriye Akyol, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Sınav Organizasyon Koordinatörü Prof. Dr. Sadiye Tutsak katıldı.
Toplantı sonrası Rektör Prof. Dr. Savaş yaptığı açıklamada, 2022KPSS Lisans ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları öncesi, sınavların yapılacağı binalarda güvenliğin sağlanması, bu yönde alınacak tedbirler, adayların sınav binalarına ulaşımı, soruların sınav binalarına nakli, il sınav merkezinde sınav öncesi ve sonrasında alınacak önlemlerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Toplam 44 binada gerçekleşecek sınavlar için ÖSYM İl Sınav Merkezi Koordinatörlüğü olarak tüm tedbirlerin alındığını belirten Prof. Dr. Savaş, “31 Temmuz 2022 Pazar saat 10.15’de yapılacak KPSS Genel Kültür oturumuna 8 bin 084 ve aynı gün saat 14.45’te yapılacak Eğitim Bilimleri oturumuna ise 3 bin 240 olmak üzere toplamda 11 bin 324 aday girecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi testi (ÖABT) ise 14 Ağustos 2022 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak sınava 2 bin 625 ve aynı gün saat 14.45’te gerçekleşecek ÖABT İmamHatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavına 281 olmak üzere toplam 2 bin 906 aday girecek” dedi.

Sınava girecek adaylara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Savaş “Nüfus cüzdanlarını kaybedenler veya yeniden çıkarmak isteyen adaylar için, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 31 Temmuz ve 14 Ağustos 2022 Pazar günleri 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık olacaktır. Adayların sınav günleri sabah oturumları için sınav binasına alınacağı son saat 10.00, öğleden sonraki oturum için saat 14.30’dur. Bu saatlerden sonra sınav binasına adaylar kesinlikle alınmayacaktır. Adayların sıkıntı yaşamamaları için bu hususları dikkate alarak hareket etmeleri önemlidir. Tüm adaylara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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