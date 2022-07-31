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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı

İHA

Aşırı alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı; 2 yaralı

Uşak'ta aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin, aydınlatma direğine çarptığı kazada 1’si ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Uşak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak kent merkezi istikametine seyir halinde olan Ö.Y. (28) idaresindeki 64 LH 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün aşırı alkollü olduğu ileri sürülen otomobil, bir süre zikzaklar çizdikten sonra yolun kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Ö.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan F.N.E. (30) yaralandı. Yolcu koltuğunda sıkışan F.N.E., araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3.50 promil alkollü olduğu tespit edilen Ö.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, F.N.E.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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