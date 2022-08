Gedik Piliç’in sponsoru olduğu BO Motorsport, Belçika’da Türk bayrağını dalgalandırdı

Kanatlı sektöründeki başarıları kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Gedik Piliç’in sponsoru olduğu BO Motorsport, GT4 Avrupa Serisinde Spa – Francorchamps pistinde gerçekleşen 4. ayak yarışlarında podyuma çıkarak büyük bir başarıya imza attı.



GT4 Avrupa Serisi’nde Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek takım olan ve aynı zamanda Gedik Piliç’in sponsorluğunu üstlendiği BO Motorsport, Belçika'nın Eau Rouge virajıyla bilinen motor sporları efsanesi SpaFrancorchamps'taki 4. ayak yarışlarını başarıyla tamamladı. GT4 Avrupa Serisi için rekor sayılabilecek 55 otomobilin katılımıyla gerçekleşen mücadelede sıralama turlarından sonra yapılan ilk yarışta Berkay Besler ve Will Burns ikilisi 12 kapı numaralı araçlarıyla Silver kategorisinde 3’üncü olarak podyuma çıkma başarısı gösterirken, genel klasmanda ise 55 otomobilin arasında 4’üncü oldu. Yağız Gedik ve Jason Tahincioğlu'nun yer aldığı 11 kapı numaralı araç ProAM Kategorisinde 7'nci olurken, Genel Klasmanda da 20'nciliği elde etti.



İkinci yarışlarda ise Berkay Besler ve Will Burns ikilisi, Silver kategorisinde 5'inci olmalarına rağmen aldıkları 10 saniye cezası ile 9’uncu sırada kendilerine yer buldu. Yağız Gedik ve Jason Tahincioğlu günü ProAM Kategorisi'nde 8'inci, Genel Klasmanda ise 16'ncı olarak tamamladı.



SpaFrancorchamps Pistinde podyuma çıkma başarısı gösteren BO Motorsport ekibini kutlayan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, “Sponsorlarından biri olduğumuz, GT4 Avrupa Serisi’nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek takım olan BO Motorsport, 4. ayak yarışlarını başarıyla tamamladı. Belçika’da Türk bayrağını göndere çektiren ekipte yer alan Berkay Besler, Will Burns, Yağız Gedik ve Jason Tahincioğlu’nu gösterdikleri başarıdan ötürü kutluyoruz” dedi.

