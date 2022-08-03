Gedik Piliç’in sponsoru olduğu BO Motorsport, Belçika’da Türk bayrağını dalgalandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gedik Piliç’in sponsoru olduğu BO Motorsport, Belçika’da Türk bayrağını dalgalandırdı

İHA

Gedik Piliç’in sponsoru olduğu BO Motorsport, Belçika’da Türk bayrağını dalgalandırdı

Kanatlı sektöründeki başarıları kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çeken Gedik Piliç’in sponsoru olduğu BO Motorsport, GT4 Avrupa Serisinde Spa – Francorchamps pistinde gerçekleşen 4. ayak yarışlarında podyuma çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

GT4 Avrupa Serisi’nde Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek takım olan ve aynı zamanda Gedik Piliç’in sponsorluğunu üstlendiği BO Motorsport, Belçika'nın Eau Rouge virajıyla bilinen motor sporları efsanesi SpaFrancorchamps'taki 4. ayak yarışlarını başarıyla tamamladı. GT4 Avrupa Serisi için rekor sayılabilecek 55 otomobilin katılımıyla gerçekleşen mücadelede sıralama turlarından sonra yapılan ilk yarışta Berkay Besler ve Will Burns ikilisi 12 kapı numaralı araçlarıyla Silver kategorisinde 3’üncü olarak podyuma çıkma başarısı gösterirken, genel klasmanda ise 55 otomobilin arasında 4’üncü oldu. Yağız Gedik ve Jason Tahincioğlu'nun yer aldığı 11 kapı numaralı araç ProAM Kategorisinde 7'nci olurken, Genel Klasmanda da 20'nciliği elde etti.

İkinci yarışlarda ise Berkay Besler ve Will Burns ikilisi, Silver kategorisinde 5'inci olmalarına rağmen aldıkları 10 saniye cezası ile 9’uncu sırada kendilerine yer buldu. Yağız Gedik ve Jason Tahincioğlu günü ProAM Kategorisi'nde 8'inci, Genel Klasmanda ise 16'ncı olarak tamamladı.

SpaFrancorchamps Pistinde podyuma çıkma başarısı gösteren BO Motorsport ekibini kutlayan Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, “Sponsorlarından biri olduğumuz, GT4 Avrupa Serisi’nde ülkemizi temsil eden ilk ve tek takım olan BO Motorsport, 4. ayak yarışlarını başarıyla tamamladı. Belçika’da Türk bayrağını göndere çektiren ekipte yer alan Berkay Besler, Will Burns, Yağız Gedik ve Jason Tahincioğlu’nu gösterdikleri başarıdan ötürü kutluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamamboğazı Termal Çam Kokusu Bungalov Konaklama Tesisi projesinde imzalar atıldı
YEREL HABERLER Hamamboğazı Termal Çam Kokusu Bungalov Konaklama ...
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
1. Uluslararası Seramil Çalıştay’ı Uşak’ta gerçekleşti
YEREL HABERLER 1. Uluslararası Seramil Çalıştay’ı Uşak’ta ...
Uşak'ta 1508 sürücüye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Uşak'ta 1508 sürücüye para cezası kesildi
Uşak’ta 1 milyonu dolu 13 milyona kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak’ta 1 milyonu dolu 13 milyona kaçak makaron ele ...
Başkan Çakın, basın mensuplarıyla birlikte saha çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Çakın, basın mensuplarıyla birlikte saha ...
İhracatın lideri Gedik Piliç, güvenli gıdayı yüksek teknolojiyle sofralara sunuyor Az sayıda bulunan bir teknolojiye sahip olan Gedik Piliç, ürünleri el değmeden işliyor Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik: “Türkiye tavukçuluğu, gerçekten dünyada en modern tavukçuluktur"
YEREL HABERLER İhracatın lideri Gedik Piliç, güvenli gıdayı yüksek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.