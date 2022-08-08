Uşak'ta sağanak, cadde ve sokakları su altında bıraktı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta dün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerini su bastı.
Kentte dün 20.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 2 saat boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Sürücüler sağanakta ilerlemekte güçlük çekti. Uşak Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla olumsuzluklar giderildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2022-08-08 11:27:41
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