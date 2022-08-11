En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini Rasim Kutlucan (25) hayatını kaybetti, 39 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında İzmirUşak kara yolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir-Kırıkkale seferini yapan İ.Ö. yönetimindeki ES Turizm'e ait 06 PK 929 plakalı yolcu otobüsü, E.A. yönetimindeki 43 AAF 342 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüsün ön koltuğunda oturan muavin Rasim Kutlucan hayatını kaybetti, 39 yolcu yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralıların tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Uşak Valisi Turan Ergün ile Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç kaza yerine gelerek bilgi aldı. TIR şoförü E.A. gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2022-08-11 11:30:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.