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2 gencin ölümüne neden olan sürücü, arkadaşına 'İlk rekor denememiz' demiş

DHA

2 gencin ölümüne neden olan sürücü, arkadaşına 'İlk rekor denememiz' demiş


Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu üniversite öğrencileri Sude Ürer (23) ile Mısra Buse Uğurlu'nun (25) yaşamını yitirdiği kazada sürücü Hüseyin Kaya (28) hakkındaki iddianame, Uşak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede alkollü sürücü hakkında 22,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, sanığın kazadan önce arkadaşına "İlk rekor denememiz, hayatımda hiç bu kadar cesur olmadım" mesajı gönderdiği de yer aldı.
Kaza, 30 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında, Uşak-İzmir kara yolundaki Uşak Üniversitesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Ürer ile Sanat Tarihi 3'üncü sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu, üniversite karşısındaki akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptı. Marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Ürer ve Uğurlu'ya, Hüseyin Kaya yönetimindeki 64 AH 424 plakalı otomobil çarptı. Öğrenciler, metrelerce sürüklenirken, Kaya'nın otomobili ise takla atıp, akaryakıt istasyonunda park halindeki TIR'lara çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üniversite öğrencileri Ürer ile Uğurlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan muayenede 1.439 promil alkollü olduğu belirlenen Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
YURDA GİTMEK İÇİN KARŞIYA GEÇERKEN ÇARPMIŞ
Üniversite öğrencileri Ürer ile Uğurlu'nun yaşamını yitirdiği kazada alkollü sürücü Kaya hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan iddianame hazırlandı. İddianame, Uşak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 30 Mayıs'ta Kaya'nın kullandığı otomobille Uşak istikametinden İzmir yönüne doğru gittiği, saat 20.47'de, akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptıktan sonra yurda gitmek için karşıya geçerken yola çıkan Mısra Buse Uğurlu ve Sude Ürer'e çarptığı belirtildi.
'HAYATIMDA HİÇ BU KADAR CESUR OLMADIM' MESAJINI YAZMIŞ
Hazırlanan iddianamede ayrıca tanık B.U.'nun ifadesine de yer verildi. B.U., ifadesinde, "Kazayı gördükten sonra direkt aracın yanına gittim. Araçta kanlar içerisinde bir erkek şahıs vardı. Otomobilin yakınında çimlerin üzerinde bir telefon gördüm. Telefona baktığımda 20.44'te WhatsApp'tan telefon sahibinin mesaj attığını ve konuşmanın açık olduğunu gördüm. Mesajları okumadan telefonu çantama koydum. Bu kişiye, 'Alkollü müsün?' diye sordum, bana alkollü olduğunu söyledi ve avukat E.Y.'yi aramamı istedi. Ben de şahsın telefonunu çantamdan çıkarıp açtığımda E.Y. ile yapmış olduğu WhatsApp yazışmalarını gördüm. E.Y.'ye 'İlk rekor denememiz, hayatımda hiç bu kadar cesur olmadım' yazmıştı. Araca ait hız göstergesinin fotoğrafını da bu avukata göndermişti. İbrenin 180 kilometre hızı gösterdiğini gördüm. Hem yazışmayı hem de hızın 180 olduğunu gösteren fotoğrafı kendi cep telefonumla çektim" dedi.
İddianamede ayrıca B.U. tarafından çekilen bu fotoğraflara da yer verildi.
ALKOLLÜ VE 180 KİLOMETRE HIZDA ARAÇ KULLANIRKEN MESAJLAŞMIŞ
Sürücünün alkollü olduğu belirtilen iddianamede, 'Alkollü olarak hız sınırının çok üzerinde 180 kilometre hızla araç kullanırken WhatsApp uygulaması üzerinden mesajlaşmak suretiyle bilinçli taksirle üzerine atılı suçu işlediği delillerden anlaşılmakta' ifadelerine yer verildi.
Savcılık, sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Kaya, 11 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2022-08-17 17:40:30

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