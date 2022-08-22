Uşak'ta iplik fabrikasında yangın

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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi 101'inci Cadde'deki iplik fabrikasında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, içerideki kolay yanan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen kara duman, kentin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Bu arada iplik yapımında kullanılan yünler de dışarı taşındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2022-08-22 10:19:09



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