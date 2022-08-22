Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (3)



VALİ ERGÜN, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Uşak'ta yangın çıkan iplik fabrikasına gelerek, yetkililerden bilgi alan Vali Turan Ergün, "Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'mize Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada yangın ihbarı geldi. Uşak ve ilçe belediyelerinin itfaiye müdürlükleri, orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmektedir. Buradaki iplik ve ham madde yangına elverişli olduğu için alevler, kısa sürede büyüyebiliyor. Yangının openet kısmında çıktığı söyleniyor ancak sebepleri daha sonra itfaiye ekiplerince belirlenecektir. Şu anda öncelikli amacımız, yangını söndürmek. Herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır" dedi.Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2022-08-22 13:12:48



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