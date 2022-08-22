Uşak'ta iplik fabrikasında yangın (4)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Uşak'ta, iplik fabrikasında çıkan yangın, 7 saatte güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak

2022-08-22 16:14:40



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