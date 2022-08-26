Uşakspor'da imzalar sürüyor

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yönetimin devir sürecini tamamlayan Uşakspor, sezonun başlamasına saatler kala transferi de sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip son olarak Sakaryaspor´dan 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Azat Tarım, Karabükspor´dan 22 yaşındaki stoper Sezer Gündüz, Nazilli Belediyespor´dan 31 yaşındaki stoper Onur Demir, Hatayspor'dan 23 yaşındaki golcü Ahmet Hakan Şahin, Kahta 02 Spor´dan 23 yaındaki kaleci Vedat Böyükgül, İngiliz ekibi Ebbsfleet'ten 25 yaşındaki gurbetçi stoper Sefa Kahraman, Başakşehir'den 19 yaşındaki sağ bek Murat Şenel'le sözleşme imzalarken, altyapıdan 18 yaşındaki stoper Süleyman Emre Ödemiş'i profesyonel yaptı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-08-26 14:08:13



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