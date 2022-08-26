Battaniye fabrikasında çıkan yangın, 6 saatte söndürüldü

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)-UŞAK'ta battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 6 saatte söndürüldü.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde battaniye üretimi yapılan fabrikada, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede yayıldı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi, fabrikayı saran alevlere müdahale etti. Bazı inşaat firmalarına ait beton mikserleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince 6 saatte söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Uşak Valisi Turan Ergün de bölgeye gelerek bilgi aldı. Fabrikanın deposu ile boyahane olarak kullanılan bölümlerin zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2022-08-26 14:26:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.