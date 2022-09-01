Uşakspor'dan 3 imza daha

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yönetimi devredildikten sonra transferde birçok ismi renklerine bağlayan Uşakspor, dış transferde 2, iç transferde 1 oyuncuyla daha sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor'dan 22 yaşındaki santrfor Berke Doğukan Önde, Kuşadasıspor'dan 23 yaşındaki stoper Doğan Çamlı ile anlaşırken, iç transferde 27 yaşındaki forvet arkası Onurcan Güler'i de yuvada tuttu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-09-01 11:40:02



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