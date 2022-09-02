Uşakspor'da imzalar sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon öncesi yönetimi el değiştiren Uşakspor, transfer harekatına devam ediyor.

Uşakspor, transferde daha önce kadrosuna kattığı Karşıyaka'dan 25 yaşındaki orta saha Sefer Kanıtemiz ve aynı yaştaki gurbetçi orta alan oyuncusu Alp Demir'in imzasını resmen duyururken, 21 yaşındaki gurbetçi sol bek İnan Mehmet Çetin'le de sözleşme imzaladı. Uşakspor'da altyapıda yetişen 17 yaşındaki İbrahim Demir de profesyonel yapıldı.

DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-09-02 13:18:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.