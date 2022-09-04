Uşakspor - Teco Karacabey Belediyespor: 0-3

UŞAK, (DHA) -
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Alper Oran, Abdülhamit Söyler, Buğur Han Güler
UŞAKSPOR: İbrahim Bağcı Doğan (Dk. 57 Cenk), Muzaffer (Dk. 64 Azat), Onurcan, Murad Han (Dk. 84 Sefer), Murat Şenel, İbrahim Demir (Dk. 46 Yavuz), Mehmet, Sefa, Ömer Faruk (Dk. 46 Ahmet), Resul
TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel Caner, Tugay (Dk. 64 Ömer), Bekir Can (Dk. 64 Abdullah), Kadir, Uğur Mustafa (Dk. 80 Fatih Aktay), Mustafa Diler (Dk. 80 Vedat), Onur, Ulaş, Sadık Arda, Devrim (Dk. 74 Ahmet)
GOLLER: Dk. 41 Bekir Can, Dk. 74 Ömer, Dk. 90 Fatih Aktay (Karacabey)
SARI KARTLAR: Murad Han (Uşakspor) Bekir Can, Abdullah, Caner (Karacabey)
TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta 2´nci hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Teco Karacabey Belediyespor´a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 41´inci dakikada Bekir Can, 74´üncü dakikada Ömer, 90´ıncı dakikada Fatih Aktay attı. Bu sonuçla Uşakspor puanla tanışamazken, Karacabey ekibi 4 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA
2022-09-04 19:05:43
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