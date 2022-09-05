Uşakspor startta kaldı

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon öncesi yönetimi ve kadrosu değişen Uşakspor, ilk 2 haftada umduğunu bulamadı. Sezona Diyarbekirspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek başlayan kırmızı-siyahlı ekip, evinde taraftarı önünde Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilmenin şokunu yaşadı. Lige büyük umutlarla başlayan Uşak, ilk iki hafta sonunda puansız eksi 4 averajla son sıraya demir attı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-09-05 11:58:29



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