Uşakspor'un rakibi Etimesgut Belediyespor

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçını kazanamayan Uşakspor yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Yücel Büyük'ün yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Sezon öncesi yeni yapılanmaya giden Uşakspor bu maç öncesi sonuncu sırada yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-09-09 10:59:22



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