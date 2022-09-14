Uşakspor - GMG Kastamonuspor: 1-1

UŞAK, (DHA) -
STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Eren Gökmen, Osman Baruk, Recep Güneş
UŞAKSPOR: Vedat Murat, Onur, Sefa, Mehmet (Dk. 89 İbrahim Demir), Şamil, Resul, Murad Han (Dk. 75 Ömer Faruk), Onurcan (Dk. 59 Sefer), Yavuz (Dk. 46 Ahmet), Muzaffer
GMG KASTAMONUSPOR: Eray Mustafa Alptekin (Dk. 59 Efe), Abdulaziz, Berkay (Dk. 46 Ayhan), Ergin Keleş, Erman, Faruk, Kemal Can (Dk. 11 Mehmet), Ramazan Işık (Dk. 76 Kadir), Hakan, Ramazan Keskin (Dk. 76 Ömer Faruk)
GOLLER: Dk. 3 Muzaffer (Uşakspor), Dk. 90+4 Ergin Keleş (Kastamonu)
SARI KARTLAR: Resul (Uşakspor), Ramazan (Kastamonu)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4'üncü hafta mücadelesinde Uşakspor evinde uzatmada yediği golle GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 3'üncü dakikada Muzaffer, konuk takımın golünü ise 90+4'üncü dakikada Ergin Keleş kaydetti. Bu sonuçla galibiyet elde edemeyen iki takım da 2 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-09-14 18:29:40
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