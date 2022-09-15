Uşakspor uzatmada yıkıldı

UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni yönetimi ve sezon öncesi yenilediği kadrosuyla henüz galibiyetle tanışamayan Uşakspor, GMG Kastamonuspor önünde 3 puanı son anlarda kaçırdı. Evinde Muzaffer'in henüz 3'üncü dakikadaki golüyle öne geçen Uşak, 90+4'te Ergin Keleş'in golüne engel olamayıp sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip 4 maçta 2 puana ulaştı.
DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-09-15 11:54:34
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