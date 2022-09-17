Uşakspor siftah peşinde

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçta GMG Kastamonuspor'la 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalan Uşakspor, yarın Ankara Demirspor deplasmanına ilk galibiyetini almak için çıkacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda Yunus Dursun yönetiminde oynanacak 90 dakika saat 15.30'da başlayacak. Uşakspor'un grupta ilk 4 hafta sonunda 2, Ankara temsilcisinin ise 5 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-09-17 10:25:08



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