Uşakspor siftah peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor siftah peşinde

DHA

Uşakspor siftah peşinde


UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçta GMG Kastamonuspor'la 90+4'üncü dakikada kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kalan Uşakspor, yarın Ankara Demirspor deplasmanına ilk galibiyetini almak için çıkacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda Yunus Dursun yönetiminde oynanacak 90 dakika saat 15.30'da başlayacak. Uşakspor'un grupta ilk 4 hafta sonunda 2, Ankara temsilcisinin ise 5 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2022-09-17 10:25:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Uşak'ta üreticilere yüzde 75 hibeli kanola tohumu ...
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı daha tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak'taki uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı daha ...
Uşak'ta 32 bin 592 yeşil reçeteli hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak'ta 32 bin 592 yeşil reçeteli hapla yakalanan 2 ...
Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi istasyon binası zarar gördü
YEREL HABERLER Uşak'ta otluk alanda çıkan yangının sıçradığı tarihi ...
Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşakspor uzatmada yıkıldı
YEREL HABERLER Uşakspor uzatmada yıkıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.