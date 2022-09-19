Uşakspor 1 puana abone

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni yapılanmayla girdiği sezona art arda 2 mağlubiyetle başlayan Uşakspor, son 3 maçında ise beraberlik aldı. Son 8 gün içinde oynadığı maçlarda Etimesgut Belediyespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndükten sonra GMG Kastamonuspor önünde galibiyeti son dakikalarda kaçırıp 1-1'le 1 puana razı olan kırmızı-siyahlı ekip, dün Ankara Demirspor deplasmanından da aynı skorla ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-09-19 11:09:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.