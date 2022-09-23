Uşakspor'un konuğu Kocaelispor

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 haftada henüz galibiyetle tanışamayan Uşakspor, yarın geçen sezon 1'inci Lig'den düşen zirve yarışındaki Kocaelispor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in yöneteceği mücadele saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesi konuk Kocaelispor taraftarları için alınan deplasman yasağı Uşakspor taraftarlarının girişimleriyle kaldırıldı. Ligde sezona 2 mağlubiyetle başlayan Uşak, üst üste 3 beraberlikle hanesine 3 puan yazdırdı. Kocaeli'nin ise 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-09-23 10:30:43



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