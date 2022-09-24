Uşakspor - Kocaelispor: 0-3

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UŞAK, (DHA)STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Buğra Can Semercioğlu, Furkan Ulu

UŞAKSPOR: Vedat Alperen, Muzaffer (Dk. 75 Berke), Onurcan, Murad Han (Dk. 67 Ahmet), Murat Şenel, İbrahim (Dk. 55 Alihan), Mehmet Bağlı (Dk. 66 Ömer Faruk), Onur Demir, Sefa (Dk. 67 Doğan), Resul

KOCAELİSPOR: Gökhan Alpay, Diogo, Yusuf Cihat (Dk. 68 Mesut Can), Okan (Dk. 85 Mertan Caner), Tayfun, İlyas Kubilay (Dk. 58 Cem), Mehmet Sak, Mehmet Yılmaz, Samed Ali (Dk. 58 Mehmet Taş), Beykan (Dk. 85 Hazarcan)

GOLLER: Dk. 3 Samed Ali, Dk. 48 Tayfun, Dk. 57 İlyas Kubilay (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Beykan (Kocaelispor), Alperen (Uşakspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan Uşakspor, evinde zirve yarışındaki Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada konuk ekibin gollerini 3'üncü dakikada Samed Ali, 48'inci dakikada Tayfun ve 57'nci dakikada İlyas Kubilay attı. Bu skorla Uşakspor 6 hafta sonunda 3 puanla düşme hattında kalırken, Kocaelispor puanını 12 yaptı. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-09-24 18:01:21



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