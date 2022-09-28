Uşak Spor - Malatya Arguvan Spor Kulübü: 2-1

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UŞAK, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Uşak Spor, evinde Malatya Arguvan Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek tur atladı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakanın 48'inci dakikasında Uşakspor, Berke Önde'nin golüyle öne geçerken, konuk ekip bu gole 56'ncı dakikada Fırat Güllü ile yanıt verdi. Uşak temsilcisi 85'inci dakikada Cem Aktaş'la bulduğu golle tekrar öne geçerek müsabakadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-09-28 17:05:36



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