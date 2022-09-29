Uşakspor ilk kez güldü

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon şirket yönetimi devredilip, yeni yönetim, teknik heyet ve kadro yapılanmasıyla dibe demir atan Uşakspor'un yüzü aylar sonra güldü.
Ligde 6 haftada galibiyetle tanışamayan, 3 gol atıp, 10 gol yiyerek 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sondan ikinci sırada kalan Uşakspor, ilk galibiyet sevincini kupada yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Malatya Arguvanspor'u evinde 2-1 yenerek tur atlamayı başaran Uşakspor'da futbolcular, sezonun ilk zaferini 1 Eylül Stadı'ndaki az sayıda taraftarla kutladı.DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA
2022-09-29 12:26:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.