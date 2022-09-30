Uşakspor ilk galibiyet için sahada

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 maç sonunda henüz galibiyeti bulunmayıp 3 puanla dibe demir atan Uşakspor, yarın Kırşehir FK deplasmanında ilk kez kazanmaya çalışacak. Kırşehir Ahi Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Uşak temsilcisi hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Malatya Arguvanspor'u eleyerek moral kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-09-30 11:24:47



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