Uşakspor kayıplarda

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UŞAK, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kırşehir Futbol SK'ya 3-0 yenilen Uşakspor, 7'nci maçında da galibiyet yüzü göremedi. Üst üste 2'nci kez, toplamda 3'üncü defa sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar, 3 puanla 19'uncu sırada kaldı. Oynadığı 7 müsabakada 4 yenilgi, 3 beraberlik alan Uşak temsilcisi kalesinde 13 gol görürken, rakip filelere 3 gol gönderdi. Uşakspor hafta içi Serik Belediyespor'u konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2022-10-02 11:56:34



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