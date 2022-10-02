Uşakspor kayıplarda

UŞAK, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Kırşehir Futbol SK'ya 3-0 yenilen Uşakspor, 7'nci maçında da galibiyet yüzü göremedi. Üst üste 2'nci kez, toplamda 3'üncü defa sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar, 3 puanla 19'uncu sırada kaldı. Oynadığı 7 müsabakada 4 yenilgi, 3 beraberlik alan Uşak temsilcisi kalesinde 13 gol görürken, rakip filelere 3 gol gönderdi. Uşakspor hafta içi Serik Belediyespor'u konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2022-10-02 11:56:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.