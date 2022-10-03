Uşakspor'da teknik direktör Bülent Akın gitti

Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kırşehir FK'ya da 3-0 yenilerek düşme hattında kalan Uşakspor'da teknik direktör Bülent Akın'la yollar ayrıldı. Grupta 7 maç sonunda galibiyetsiz sondan ikinci sırada yer alan kırmızı-siyahlılarda Akın'ın yerine Sportif Direktör Recep Yazıcı teknik direktörlük görevine getirildi.DHA-Spor Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)
2022-10-03 16:55:29
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