Uşakspor Yazıcı ile ilk maçına çıkacak

UŞAK, (DHA)TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta son olarak deplasmanda Kırşehir Futbol´a 3-0 yenilip teknik direktör Bülent Akın´la yollarını ayıran Uşakspor, yeni çalıştırıcısı Recep Yazıcı ile ilk maçını yarın Serik Belediyespor´la oynayacak. Uşak 1 Eylül Stadı´nda Ahmet Ecevit´in düdük çalacağı müsabaka saat 15.30´da başlayacak. Sportif direktör olarak görev aldığı kulüpte teknik adamlık görevine gelen Recep Yazıcı, düşme hattındaki takıma bu sezon ilk galibiyetini aldırmaya çalışacak. Uşakspor geride kalan 7 maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 3 puanla 19´uncu sırada bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-10-04 11:32:32
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