Uşakspor - Serik Belediyespor: 0-1

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UŞAK, (DHA) -

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Yusuf Susuz, Levent Yeşilyurt

UŞAKSPOR: Vedat Şamil (Dk. 72 Berke), Muzaffer (Dk. 79 Ahmet), Onurcan, Yavuz (Dk. 46 İbrahim), Mehmet Bağlı (Dk. 86 Oğulcan), Onur Demir, Sefa, Ömer Faruk (Dk. 80 Sefer), Resul, Erhan

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Erbay, Mehmet Demirözü, Fırat, İsmet, Harun (Dk. 72 Batuhan), Erdi (Dk. 55 Halil İbrahim), Sebahattin (Dk. 72 Sergen), Ergün, Oğuzhan (Dk. 46 Burak), Muhammet Akpınar (Dk. 84 Üstün)

GOL: Dk. 17 Sebahattin (Serik Bld)

SARI KARTLAR: Erdi, İsmet, Burak (Serik Bld), Vedat, Erhan, Sefa, Onur Demir (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Uşakspor, üst üste üçüncü yenilgisini evinde Serik Belediyespor'dan aldı: 0-1. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın tek golünü 17'nci dakikada konuk ekipten Sebahattin attı. Grupta 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi alan Uşakspor, bu mücadele önceki teknik direktörlüğe Bülent Akın'ın yerine Sportif Direktör Recep Yazıcı'yı getirmişti.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-10-05 17:30:40



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