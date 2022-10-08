Uşakspor'da hedef ilk galibiyet

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 8 maçta galip gelemeyen ve yalnızca 3 puan toplayıp ateş hattında kalan Uşakspor, yarın deplasmanda Sarıyer ile kozlarını paylaşacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Alim Kandemir'in düdük çalacağı karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Uşakspor'da geçen hafta teknik direktörlük görevine, sportif direktör Recep Yazıcı getirilmişti.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-10-08 10:59:24
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