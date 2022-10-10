Uşakspor'un tadı yok



UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sarıyer'e 3-1 mağlup olan Uşakspor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alırken, 9'uncu maçında 6'ncı kez sahadan eli boş ayrıldı. Ligde galibiyeti bulunmayan 2 takımdan biri olan kırmızı-siyahlılar, 3 beraberlik sonucu topladığı 3 puanla düşme hattına demir attı.

Grupta 4 gol atıp, kalesinde 17 gol görerek en kötü averaja sahip olan Uşakspor, 19'uncu sıradan kurtulamadı. Bülent Akın'ın yerine son 2 karşılaşmada sportif direktörlükten teknik direktörlüğe getirilen Recep Yazıcı da kötü gidişe engel olamadı. Uşak temsilcisi ligde üst üste iç sahada oynayacağı Bucaspor 1928 ve Weecoins Kırklarelispor maçlarıyla çıkış yakalamaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-10-10 11:51:18



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