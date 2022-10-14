Uşakspor'un rakibi Bucaspor 1928

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 4 maçını kaybedip 9 maç sonunda galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Uşakspor yarın Ege derbisinde şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'i ağırlayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Volkan Okur'un yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ev sahibi Uşakspor'da eksik bulunmazken, Bucaspor 1928'de kart cezalıları Mazlum ve Lokman müsabakada forma giyemeyecek.

Uşakspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı ilk galibiyetlerini almak için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirterek, taraftardan destek istedi. Son maçında evinde Kırklarelispor'a yenilen Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar ise Uşak deplasmanında kazanıp mağlubiyeti telafi edeceklerini belirtti. Uşakspor 3 puanla 19'uncu sırada yer alırken, Bucaspor 1928, 16 puanla 4'üncü basamakta.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2022-10-14 10:46:56



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