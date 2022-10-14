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Konser sonrası dönüş yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı

DHA

Konser sonrası dönüş yolunda kaza: 2 ölü, 1 yaralı


Feyzi DAVULCU/ Nurettin DOĞAN/ UŞAKMANİSA, (DHA)- UŞAK'ta, İzmir'deki konserden dönerken kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Onur Yeğen (23) kazayı yara almadan atlattı, yanındaki kız arkadaşı Ayşe Aktürk (23) ile kardeşi Umut Yeğen (18) hayatını kaybetti, Ayşe Aktürk'ün kardeşi Sedanur Aktürk (18) ise ağır yaralandı. Kazada ölenlerden Ayşe Aktür, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Umut Yeğen ise Sarıgöl ilçesinde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında İzmirUşak karayolu Güre köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak'a gitmekte olan Uşak Üniversitesi İş Güvenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Onur Yeğen yönetimindeki 45 TA 8350 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen A.U.'nun (45) kullandığı 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Onur Yeğen kazayı yara almadan atlatırken yanındaki Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi olan kardeşi Umut Yeğen ve kız arkadaşı Ziraat Mühendisi Ayşe Aktürk olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobildeki Ayşe Aktürk'ün kardeşi Sedanur Aktürk ise kazada ağır yaralandı. Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sedanur Aktürk, tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren iki kişinin cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Onur Yeğen'i gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Öte yandan kazanın, 4 gencin konser için gittikleri İzmir'den Uşak'a dönerken meydana geldiği öğrenildi.
MEMLEKETLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER
Kazada yaşamını yitiren Ayşe Aktürk'ün yakınları tarafından alınan cenazesi, ailesinin yaşadığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Caberfakılı Mahallesi'ne getirildi. Cenaze, evlerinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Evin önünde helallik alınmasının ardından Aktürk'ün ikindide mahalle mezarlığına götürülen cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede sinir krizi geçiren anne Suna Aktürk ve baba Oktay Aktürk'ü yakınları teselli etmeye çalıştı.
Aynı kazada yaşamını yitiren Umut Yeğen'in cenazesi de ilk olarak Alaşehir'in Hacıbey Mahallesi'ndeki evlerine getirilip, helallik alındı. Ardından cenaze memleketleri olan Manisa'nın Sarıgöl ilçesine götürülüp, ikindide annesi Ümmühan ve babası İsa Yeğen, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenle Bereketli Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCUNurettin DOĞAN
2022-10-14 20:00:34

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