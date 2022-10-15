Uşakspor - Bucaspor 1928: 1-2 

UŞAK, (DHA) -
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Volkan Okur, Caner Eroğlu, Hakan Akkaynak
UŞAKSPOR: Vedat Sezer, Safa, Şamil, Muzaffer (Dk. 86 Murad Han), Onurcan (Dk. 76 Sefer), Resul, Erhan, Ömer Faruk, Ahmet (Dk. 62 Berke), İbrahim (Dk. 87 Cem)
BUCASPOR 1928: Kıvanç Onur, Eycan, Alper (Dk. 46 Ahmet), Taşkın, Furkan, Enes (Dk. 46 Abdullah), Erhan Çelenk (Dk. 84 İlhan), Berke (Dk. 75 Recep), Erhan Şentürk (Dk. 59 Saruhan), Mehmet Fuat
GOLLER: Dk. 37 Berke, Dk. 45 (Pen.) Mehmet Fuat (Bucaspor 1928), Dk. 85 Murad Han (Uşakspor)
SARI KARTLAR: Resul (Uşakspor), Enes (Bucaspor 1928)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta galibiyetle tanışamayan düşme hattındaki Uşakspor, evinde zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'e 2-1 yenildi. Konuk Bucaspor 1928, maçın 37'nci dakikasında Berke ile öne geçti: 1-0. Sarı-lacivertliler 45'inci dakikada penaltı kazandı, atışı gol çeviren Mehmet Fuat farkı ikiye çıkardı: 2-0. Uşakspor 85'inci dakikada Murad Han'ın golüyle umutlansa da 3 puanı İzmir ekibi hansine yazdırdı. Bu sonuçla Uşakspor 3 puanda kalıp ateş hattından çıkamadı. Geçen haftaki Kırklarelispor mağlubiyetini telafi eden Bucaspor 1928 ise puanını 19'a yükseltip zirve yarışını sürdürdü.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-10-15 17:02:30
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