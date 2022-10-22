Uşakspor, Kırklarelispor'u ağırlayacak

UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kırmızı Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Uşakspor yarın evinde Weecoins Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Oğuzhan Uğurlu görev yapacak.
Uşakspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, kötü gidişata 'dur' demek istediklerini belirterek, "Bizim için son derece kritik bir maç olacak. İlk galibiyetimizi alacağımıza inancım tam" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2022-10-22 11:19:06
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