Uşak Spor - Kırklarelispor: 1-0

Bir scooter faciası daha!

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UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Süleyman Yavaşoğlu, Şafak Nalbantoğlu

UŞAK SPOR: Vedat Onur, Sefa, Şamil, Muzaffer (Dk. 90+2 Doğan), Onurcan, Murad Han (Dk. 64 İbrahim), Mehmet, Resul, Ahmet (Dk. 88 Sefer), Erhan

KIRKLARELİSPOR: Mehmet Cengiz, Atakan (Dk. 75 Uğur), Canberk, Sinan, Hüseyin Eray, Furkan (Dk. 56 Sabrican), Enes (Dk. 75 Ensar), Şevki (Dk. 39 Serhat), Murat, Hasan Emre

GOL: Dk. 58 Resul (Uşak Spor)

SARI KARTLAR: Muzaffer, Vedat, Sefa (Uşak Spor), Serhat (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 maç sonunda galibiyetle tanışamayan ve düşme hattında yer alan Uşakspor, ilk galibiyetini evinde Weecoins Kırklarelispor'u 1-0 yenerek aldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Kırklarelispor'la karşı karşıya gelen kırmızı-siyahlılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 58'inci dakikasında Resul'un golüyle 3 puana uzandı. Sezonun ilk galibiyetiyle puanını 6'ya çıkaran Uşakspor, ateş hattından çıkamasa da ilerleyen haftalar için umutlandı. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-10-23 16:23:34



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