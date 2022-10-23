Uşak Spor - Kırklarelispor: 1-0

UŞAK, (DHA)
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Süleyman Yavaşoğlu, Şafak Nalbantoğlu
UŞAK SPOR: Vedat Onur, Sefa, Şamil, Muzaffer (Dk. 90+2 Doğan), Onurcan, Murad Han (Dk. 64 İbrahim), Mehmet, Resul, Ahmet (Dk. 88 Sefer), Erhan
KIRKLARELİSPOR: Mehmet Cengiz, Atakan (Dk. 75 Uğur), Canberk, Sinan, Hüseyin Eray, Furkan (Dk. 56 Sabrican), Enes (Dk. 75 Ensar), Şevki (Dk. 39 Serhat), Murat, Hasan Emre
GOL: Dk. 58 Resul (Uşak Spor)
SARI KARTLAR: Muzaffer, Vedat, Sefa (Uşak Spor), Serhat (Kırklarelispor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 maç sonunda galibiyetle tanışamayan ve düşme hattında yer alan Uşakspor, ilk galibiyetini evinde Weecoins Kırklarelispor'u 1-0 yenerek aldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Kırklarelispor'la karşı karşıya gelen kırmızı-siyahlılar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 58'inci dakikasında Resul'un golüyle 3 puana uzandı. Sezonun ilk galibiyetiyle puanını 6'ya çıkaran Uşakspor, ateş hattından çıkamasa da ilerleyen haftalar için umutlandı. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-10-23 16:23:34
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