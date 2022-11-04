Uşakspor 3'te 3 istiyor

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 10 maçında 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldıktan sonra son 2 haftada Kırklarelispor ve Balıkesirspor'u 1-0'lık skorlarla yenerek moral bulan düşme hattındaki Uşakspor, yarın evinde son sıradaki Pazarspor'la kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak randevuda ev sahibi ekip galip gelerek seriye 3 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Uşakspor 9 puanla 17'nci sırada, Pazarspor ise 5 puanla 20'nci basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2022-11-04 12:04:02



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